شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سكوتر كهربائى جديد يمكنه قيادة نفسه لمكان الشحن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة Segway-Ninebot الناشئة التى تتخذ من بكين مقراً لها، نموذجاً شبه مستقل لـ"سكوتر" كهربائى يمكن أن يقود نفسه إلى مكان الشحن، ووفقا لرويترز ، أوضح رئيس الشركة أن النموذج المسمى KickScooter T60 ، سيتم التحكم فيه عن بُعد، وقال إنه يمكن أن يخفض تكاليف الصيانة.



KickScooter

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و غالبًا ما يترك العملاء الدراجات بالقرب من وجهتهم، وفى بعض الأحيان، يتم تركهم على الأرصفة، ويتحولون إلى مخاطر وعقبات أمام المارة، لذلك يمكن للنموذج الذى يمكن أن يقود نفسه أن يحل هذه المشكلة.

ووفقا لموقع engadget البريطانى، انتشرت أجهزة الاسكوتر الكهربائية بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، وأصبحت واحدة من الحلول الجديدة التى يفكر فيها المستخدمين عن البحث عن وسيلة للتنقل من مكان لآخر، وإضافة تقنيات جديدة لها يزيد من شعبيتها.