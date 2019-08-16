شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تغريدة مرسلة من "ثلاجة ذكية" تثير جدلا واسعا على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت تغريدة لفتاة تبلغ من العمر 15 عاما جدلا واسعا على موقع "تويتر" خلال الأيام الماضية، وذلك لأن مكتوب أسفلها أنها مرسلة من ثلاجة ذكية بدلا من الهاتف أو جهاز الكمبيوتر، إذ أرادت الفتاة التى تعيش فى ولاية "كنتاكى" كتابة تغريدة على تويتر ولكن والدتها منعت عنها الهاتف.

وقالت الفتاة لمجلة نيويورك :"لقد شعرت بالملل طوال الصيف، وكان هاتفى مصدر تسليتى، وعندما أخذت والدتى الهاتف، حاولت استخدام جهاز آخر فى محاولة للبقاء على اتصال مع أصدقائى على تويتر".



التغريدة

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ويشير تقرير من موقع Buzzfeed، إلى أن العلامة التى تظهر الجهاز المرسل منه التغريدة يمكن تزييفها بسهولة، وربما الأهم من ذلك، لا توجد ثلاجات مزودة بخاصية تسمح بالتغريد على تويتر، وهو ما أكده متحدث باسم شركة الشركة المنتجة للثلاجة لـ Buzzfeed.

وفى حين أن بعض الثلاجات الذكية المختلفة لديها اتصال بالإنترنت، وبعضها يحتوى على متصفحات ويب، بينما لا يوجد تطبيق تويتر لأى ثلاجة.