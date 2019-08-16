شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس وكالة ناسا: انتهينا من تطوير صاروخنا المخصص للسفر للقمر بنسبة 90% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يكون نظام الإطلاق الفضائى SLS الرائد الذى أطلقته ناسا، وهو الصاروخ الهائل الذى سيكون مسئولا عن بعثات الوكالة إلى القمر، جاهزا فى الوقت المحدد، بعد التقدم المذهل فى تطويره هذا الصيف.

فى مؤتمر صحفى بعد ظهر يوم الخميس فى مرفق ميتشود للتجميع فى نيو أورليانز ، قال جيم بريدنشتاين مدير وكالة ناسا إن المهندسين لديهم الآن أربع أخماس من الصواريخ التى تم تجميعها على الأقل، بعد أن قطعوا خطوات كبيرة مع محركاتها "شديد التعقيد".

وفقًا لرئيس ناسا، فإن الكثير من هذا يرجع إلى التغييرات الأخيرة فى نهج الوكالة لتجميعها، إذ قال بريدنشتاين أن الفريق تمكن من تطوير SLS بنسبة 90 بالمئة.

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كانت هناك شكوك فى وقت سابق من هذا العام حول ما إذا نظام SLS سينطلق فى الوقت المناسب للوفاء بالجدول الزمنى المتسارع لإدارة ترامب للوصول إلى القمر، كما أعلن نائب الرئيس مايك بينس عن الموعد النهائى الجديد فى مارس، حيث دعا وكالة ناسا إلى "إشعال شرارة الاستعجال" لاستكشاف الفضاء.