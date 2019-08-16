شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موظف سابق فى جوجل يتهم الشركة بالعنصرية ضد أصحاب البشرة السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كتب موظف سابق فى شركة جوجل مذكرة تعكس تجربته فى أن يكون شخص صاحب بشرة سمراء يعمل داخل عملاق البحث، ويقول إنه تعرض للعنصرية وعدم الحساسية الثقافية خلال فترة وجوده هناك.

ووفقًا لتقرير نشره موقع Motherboard الأمريكى، تناقش المذكرة، التى كُتبت أثناء استعداد الموظف لمغادرة الشركة، الطرق التى يمكن أن تحسن بها جوجل ثقافتها الداخلية عندما يتعلق الأمر بالتنوع.

وقال الموظف السابق، إنه يجب مراجعة نظام التوظيف فى Google حتى يتم تحفيز الشركة لتوظيف مجموعات ممثلة تمثيلا متوازنا، وتقترح المذكرة أيضًا استخدام الواقع الافتراضى للتدريب على التنوع، وإتاحة الفرصة أمام الموظفين الملونين للحصول على دعم إضافى للصحة العقلية.

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وتقول المذكرة: "لقد عقدت العزم فى النهاية على كسر صمتي، على الرغم من أننى أصبحت فى النهاية أكثر راحة باستخدام اللحظات الصعبة التى مررت بها لتثقيف زملائى فى العمل، لم أتوقف مطلقًا عن الشعور بعبء أن أكون أسودًا فى Google"

وتأتى المذكرة فى الوقت الذى يواجه فيه وادى السيليكون انتقادات لافتقاره للتنوع، كما أن جوجل توظف بشكل كبير اصحاب البشرة البيضاء والآسيويين.