شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يطورون بذلة ذكية تسهل المشى والجرى مخصصة للجنود ورجال الإطفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صمم مجموعة من العلماء بدلة ثورية خفيفة الوزن تسهل المشى والجرى، ويمكن ارتدائها من قبل الجنود أو رجال الإطفاء أو عمال الإنقاذ.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانية، قال مطوريها أن هذه البدلة التى يبلغ وزنها خمسة كيلوجرامات فقط أنها يمكن أن يساعد فى الحفاظ عليها جديدة من خلال تخفيف عبء وظائفهم ومساعدتهم فى التفاوض على التضاريس الصعبة.



البدلة

قد تعمل البدلة أيضًا على تحسين القدرة على الحركة ونوعية الحياة لكبار السن والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات التنكس العصبى.

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وتعد البدلة ، التى أنشأها باحثون فى معهد Wyss للهندسة المستوحاة من الناحية البيولوجية بجامعة هارفارد ، مكونة من مكونات نسيجية يتم ارتداؤها عند الخصر والفخذين - ونظام تشغيل متنقل متصل بأسفل الظهر، يتم التحكم فيه بواسطة خوارزمية يمكنها اكتشاف الانتقال من المشى إلى الركض والعكس.

وتعد هذه البدلة الأولى من نوعها التى يمكن أن تساعد على المشى أو الجرى، مما يعد بمثابة تحد صعب للغاية.