الكشف عن تصميم الهاتفين Realme 5 و Realme 5 Pro، ومواصفاتهما التقنية الرئيسية

فاطمة أيت طالب - دبي - سيتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Realme 5 و Realme 5 Pro في الأسبوع المقبل، وبالضبط في اليوم 20 أغسطس مع أربع كاميرات في الواجهة الخلفية تضم كاميرا أساسية وكاميرا واسعة الزاوية وكاميرا ماكرو وكاميرا رابعة لإستشعار معلومات العمق. أكدت لنا شركة Realme بالفعل أنها ستقوم بإستخدام المستشعر 48MP Sony IMX586 في الكاميرا الأساسية لكلا الهاتفين، والآن تم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول هذين الهاتفين.

قام متجر FlipKart الهندي بإنشاء صفحة خاصة للهاتفين Realme 5 و Realme 5 Pro على موقعه الرسمي ليوفر لنا لمحة عن تصميمهما. كلا الهاتفين الذكيين سيتباهيان بتصميم الماس على غرار ما رأيناه في الهاتف Realme 3i الذي تم الإعلان عنه في الشهر الماضي.

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قامت شركة Realme أيضًا بنشر مقطع فيديو على

Expand your perspective and see it all with the Ultra Wide Angle lens on #realme5series.

Get ready to #JoinTheReal5quad and watch the launch live at 12:30 PM, 20th August. #LeapToQuadCamera

Know more: https://t.co/IczXkhy4lB pic.twitter.com/VhsbMTnxIy — realme (@realmemobiles) August 14, 2019

تؤكد فيه أن الهاتف Realme 5 Pro سيحصل على شاشة تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية وإطار نحيف على الجانبين وذقن أكثر سمكًا. وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا متجر FlipKart كذلك أن الهاتف Realme 5 سيضم عدسة بفتحة 1.8، وسيستخدم معالجًا من شركة كوالكوم مع العلم بأن إختبارات الأداء السابقة كشفت لنا أن هذا المعالج هو Snapdragon 665. وإلى جانب ذلك، فسوف يتم شحن هذا الهاتف كذلك مع بطارية بسعة 5000mAh مما يجعله هاتف Realme الأكبر من حيث سعة البطارية على الإطلاق.

وعندما يتعلق الأمر بالهاتف Realme 5 Pro، فهو سيضم أيضًا معالجًا من شركة كوالكوم، وبطارية تدعم تقنية الشحن السريع VOOC Flash Charge 3.0 والتي تعد بشحن 50 في المئة من البطارية في غضون نصف ساعة فقط. عمومًا، سنحصل على المزيد من التفاصيل حول هذين الهاتفين في الأسبوع المقبل عندما يتم الإعلان عنهما بشكل رسمي.