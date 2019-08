الكشف عن تصميم الهاتفين Realme 5 و Realme 5 Pro، ومواصفاتهما التقنية الرئيسية

فاطمة أيت طالب - دبي - سيتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Realme 5 و Realme 5 Pro في الأسبوع المقبل، وبالضبط في اليوم 20 أغسطس مع أربع كاميرات في الواجهة الخلفية تضم كاميرا أساسية وكاميرا واسعة الزاوية وكاميرا ماكرو وكاميرا رابعة لإستشعار معلومات العمق. أكدت لنا شركة Realme بالفعل أنها ستقوم بإستخدام المستشعر 48MP Sony IMX586 في الكاميرا الأساسية لكلا الهاتفين، والآن تم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول هذين الهاتفين.

قام متجر FlipKart الهندي بإنشاء صفحة خاصة للهاتفين Realme 5 و Realme 5 Pro على موقعه الرسمي ليوفر لنا لمحة عن تصميمهما. كلا الهاتفين الذكيين سيتباهيان بتصميم الماس على غرار ما رأيناه في الهاتف Realme 3i الذي تم الإعلان عنه في الشهر الماضي.

قامت شركة Realme أيضًا بنشر مقطع فيديو على

