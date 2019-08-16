تسريب مواصفات كاميرا GoPro Hero 8، وستلتقط فيديوهات 4K بمعدل 120 إطار في الثانية

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت تتطلع إلى شراء كاميرا أكشن جديدة، فقد تكون مهتمًا بمعرفة أن شركة GoPro تعمل على كاميرا جديدة. هذا وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع Photo Rumors والذي يدعي بأن شركة GoPro تعمل على كاميرا أكشن جديدة تُدعى GoPro Hero 8 سيتم الإعلان عنها على الأرجح في أوائل الشهر المقبل.

يدعي التقرير أن الكاميرا الجديدة GoPro Hero 8 ستأتي مع تصميم جديد وستأتي أيضا مع ملحقات جديدة، مما يعني أن المستخدمين الذين يرغبون في ترقية كاميرات GoPro الخاصة بهم سيكون بإمكانهم القيام بذلك عن طريق إختيار إستخدام أشياء مثل الميكروفون وضوء LED وشاشة خارجية إضافية، وما إلى ذلك. وستضم الكاميرا الجديدة أيضًا معالج الصور GP2 والذي سيكون قادرًا أيضًا على تسجيل فيديوهات 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية.

ستكون هذه الكاميرا الجديدة أيضًا قادرة على تسجيل فيديوهات FullHD بمعدل 480 إطارًا في الثانية، إذا كنت بحاجة إلى هذا النوع من معدلات الإطارات. وقيل كذلك في التقرير الجديد أنه سيتم في كاميرا GoPro Hero 8 الجديدة تحسين العدسة وجودة الصورة بشكل عام، ولكن سيتعين علينا التعامل مع ذلك بأقل قدر من الحماسة في الوقت الراهن لأننا لم نر أي عينات من الصور أو مقاطع الفيديو حتى الآن، ولكن يجب أن تظل أخبارًا جيدة إلى حد ما بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في الحصول على هذه الكاميرا.

يرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، ولكن في حالة إذا كانت هذه الشائعات صحيحة بالفعل، فينبغي أن نحصل على المزيد من التفاصيل في الأسابيع القليلة المقبلة.