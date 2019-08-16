شركة OnePlus تتطلع إلى إطلاق هاتف 5G آخر بحلول نهاية هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - ظهرت في الأونة الأخيرة بعض الشائعات التي لمحت إلى قدوم الهاتف OnePlus 7T Pro في غضون شهرين، وإتضح أن ذلك محتمل إلى حد كبير.

صرح الرئيس التنفيذي لشركة OnePlus، السيد Pete Lau لصحيفة Financial Times بأن شركته ستُطلق هاتفًا ذكيًا جديدًا متوافقًا مع شبكات الجيل الخامس 5G في الربع الرابع من هذا العام، وهذا ما يعني في وقت ما بين أكتوبر وديسمبر. على عكس الهاتف OnePlus 7 Pro 5G الحالي والذي تم تقديمه فقط لعدد قليل من شركات الإتصالات في جميع أنحاء العالم، فإن الهاتف الجديد سيصل إلى الأسواق العالمية.

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هذه مجرد تكهنات صرفة من جانبنا، ولكن هذا قد يعني بأنه سيكون هناك طراز واحد فقط من الهاتف OnePlus 7T Pro يضم مودم 5G، وليس طرازين مختلفين، واحد متوافق مع شبكات 4G وواحد متوافق مع شبكات 5G كما رأينا مع الهاتف OnePlus 7 Pro. ونظرًا إلى أن شركة OnePlus تميل إلى إستخدام معالجات كوالكوم في هواتفها الذكية، فنحن نتوقع أن يأتي الهاتف الرائد المقبل للشركة مع المعالج +Snapdragon 855.

ووفقا للسيد Pete Lau، فقد صرح بالقول : ” إذا كنت تريد هاتفًا رائدًا في العام 2020، فيجب أن يكون مجهزًا بتقنية 5G “، وأضاف : ” نحن نؤمن مع تطور تقنية 5G في العام المقبل أنه يمكننا أن نحقق أداءً أفضل. ومع إقتراب عصر 5G القادم، سنستثمر المزيد “.

تتطلع الشركة إلى التوسع أكثر في الولايات المتحدة وكسب المزيد من العملاء من Huawei و Apple و Samsung في كل مكان. نجحت شركة OnePlus في زيادة حجم الإيرادات وحجم الشحنات هذا العام، وضاعفت أيضًا عدد موظفيها إلى أكثر من 1700 موظف.