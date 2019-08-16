ظهور تسريب آخر يلمح لقدوم الهاتف Huawei Mate 30 Pro مع كاميرا خلفية بتصميم دائري

فاطمة أيت طالب - دبي - التسريبات ذات الصلة بهواتف Huawei Mate 30 Series بدأت تشق طريقها على نحو متزايد إلى الويب في الأونة الأخيرة، والتسريب الأحدث الذي بحوزتنا اليوم يأتي من إحدى الشركات المصنعة للأغطية الواقية. ويشير السجل الحافل للشخص الذي كان وراء تسريب هذه الصورة إلى أن ما نراه الآن قد يكون هو التصميم النهائي تقريبًا للهاتف Huawei Mate 30 Pro.

على عكس التسريبات الأولية التي عرضت لنا الهاتف Huawei Mate 30 Pro مع وحدة مستطيلة للكاميرا في الواجهة الخلفية، فهذه الصورة المسربة الجديدة تعرض لنا الهاتف الرائد المقبل لشركة Huawei مع وحدة دائرية مشابهة لتلك الموجودة في هواتف موتورولا. وعلى الرغم من أن هذه الصورة المسربة الجديدة لا تكشف لنا عن تصميم الواجهة الأمامية للهاتف Huawei Mate 30 Pro، فقد كشفت لنا جميع التسريبات السابقة أنه سيضم بدوره شاشة منحنية الطرفين تضم قطعًا عريضًا في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية الثلاثية الأبعاد وسماعة الأذن وبقية المستشعرات الضرورية الأخرى.

وبالعودة إلى التقارير السابقة، فقد تردد أن الهاتف Huawei Mate 30 Pro سيصل مع المعالج HiSilicon Kirin 990، ومع شاشة AMOLED منحنية الطرفين بحجم 6.7 إنش وبدقة +QuadHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz. وسمعنا كذلك بأنه سيدعم الشحن السريع بقوة 55W، وسيضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، فضلا عن قطع عريض في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية الثلاثية الأبعاد وبقية المستشعرات الضرورية الأخرى. وإلى جانب كل ذلك، فقد سمعنا أيضًا في الأونة الأخيرة أن الهاتف Huawei Mate 30 Pro سيضم ثلاث كاميرات على الأقل في الواجهة الخلفية في وحدة دائرية الشكل تمتاز إثنتين منها بدقة 40 ميغابكسل لكل واحدة. عمومًا، كل ما قلناه الآن لا يزال يندرج ضمن خانة الشائعات، لذلك فمن الأفضل التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة.