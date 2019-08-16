شاحن لاسلكي بقوة 30W من شركة Huawei يصل إلى هيئة الإتصالات الفيدرالية FCC

فاطمة أيت طالب - دبي - صدر يوم أمس تقرير مثير للإهتمام يقول بأن سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series ستدعم الشحن اللاسلكي بقوة 25W. واليوم، تم تأكيد هذه الإدعاءات جزئيًا بعدما تم رصد شاحن لاسلكي جديد من شركة Huawei في موقع هيئة الإتصالات الفيدرالية FCC.

المستندات المُدرجة في موقع هيئة الإتصالات الفيدرالية FCC تشير إلى أن هذا الشاحن اللاسلكي الجديد سيدعم الشحن بقوة 30W، وهذا ما يعني 5W أكثر مما كان متوقعًا في البداية. ومع ذلك، لم يتم المصادقة على هذا الشاحن بالكامل نظرًا لعدم تمكنه من تلبية متطلبات إخراج الطاقة بقوة 30W.

قد يعني هذا شيئين، ستكون لدى شركة Huawei محاولة أخرى مع وحدة مُحسنة في المستقبل القريب قبل ظهور سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series أو ستستقر في 25W. وفي كلتا الحالتين، ستقدم شركة Huawei شحن لاسلكي سريع للتنافس بقوة مع المنافسين.