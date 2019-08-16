شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أنظمة التصويت الإلكترونية فى جورجيا غير صالحة للاستخدام بعد 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يمكن لولاية جورجيا استخدام آلات التصويت الإلكترونية الحالية أو برامج إدارة الانتخابات أو الخوادم بعد عام 2019، وذلك بعد قرار صدر من قاضٍ اتحادى يوم الخميس الماضى، ويعد بمثابة القرار الأخير فى معركة قانونية طويلة الأمد حول أمن تكنولوجيا التصويت فى الولاية، ويتطلب فعليًا من جورجيا الحصول على نظام جديد فى الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

ويتطلب الأمر، الذى كتبه قاضى المقاطعة آمى توتنبرغ، من جورجيا وضع خطة تسمح للدولة بتجنب استخدام تقنيتها الحالية، والتى تشمل آلات التصويت الإلكترونية التى لا تحتوى على سجلات ورقية من أوراق الاقتراع.

ووفقا لموقع cnet الأمريكى، تعد جورجيا واحدة من الولايات الأخيرة التى تعتمد فقط على هذه الآلات، ويدافع دعاة حقوق التصويت فى جميع أنحاء البلاد لإنهاء استخدامها، تقوم الشركة المصنعة لآلة التصويت ES&S أيضًا بالتخلص التدريجى من الآلات اللاورقية.

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وقال الخبراء إن جورجيا لديها ما يكفى من الوقت لإقامة نظام جديد.