ساعة آبل الذكية تهيمن على سوق الأجهزة القابلة للارتداء

تواصل شركة آبل السيطرة على سوق الأجهزة القابلة للارتداء في أمريكا الشمالية، حيث كشف المحللون في مؤسسة كاناليس (Canalys) أن ساعة آبل الذكية (Apple Watch) قد ساعدت في زيادة شحنات آبل في الربع الأخير بنسبة 32 في المئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وشهد قطاع الأجهزة القابلة للارتداء؛ والمنزل؛ والإكسسوارات نموًا كبيرًا على أساس سنوي من حيث الإيرادات ضمن النتائج المالية لشركة آبل، إذ ارتفعت الإيردادات من 3.73 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2018 إلى 5.53 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2019.

ومن المحتمل أن تكون ساعة آبل الذكية مساهماً رئيسياً في هذا النجاح، حيث تشير أرقام مؤسسة كاناليس (Canalys) إلى أن نجاح الجهاز القابل للارتداء كبير عند وضعه في سياق بقية السوق.

ولا تفصح آبل عن تفاصيل الشحن الخاصة بمنتجاتها، كما أن تفاصيل ساعتها الذكية مخفية بالنظر إلى أن إيراداتها مدرجة في قطاع الأجهزة القابلة للارتداء؛ والمنزل؛ والإكسسوارات ضمن أرباح الشركة.

ووفقًا للبيانات، فقد حقق سوق الأجهزة القابلة للارتداء في أمريكا الشمالية خلال الربع الثاني من عام 2019 وحده إيرادات بقيمة 2 مليار دولار.

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وشحنت آبل 2.9 مليون ساعة ذكية في الولايات المتحدة وكندا خلال الربع الثاني، مما شكل زيادة بالمقارنة مع رقم 2.2 مليون ساعة في الربع الثاني من عام 2018، وجعل حصتها السوقية تصل إلى 37.9 في المئة، مع معدل نمو على مدار العام نسبته 32 في المئة.

واحتلت فيتبيت Fitbit المركز الثاني بحصولها على 1.9 مليون شحنة، وحصة سوقية بلغت 24.1 في المئة، ونمواً سنوياً بنسبة 18 في المئة.

فيما شهدت سامسونغ نمواً ملحوظاً بنسبة 121 في المئة، حيث ارتفعت الشحنات من 0.4 مليون إلى 0.8 مليون، واحتلت الشركة الكورية الجنوبية المرتبة الثالثة بحصة سوقية بلغت 10.6 في المئة بعد أن كانت 6.7 في المئة.

وشهدت جارمن Garmin نموًا بنسبة 15 في المئة في الشحنات التي وصلت إلى 500 ألف وحدة، وحصة سوقية بلغت 7 في المئة، بينما تمتعت فوسيل Fossil بنسبة نمو تصل إلى 34 في المئة ووصل عدد الشحنات إلى 300 ألف، مما منحها حصة سوقية 4.1 في المئة.

وتضمنت هذه البيانات أجهزة تتبع اللياقة البدنية الأساسية، لذلك من المحتمل أن تكون هيمنة آبل أعلى عند المقارنة مع الساعات الذكية الكاملة الميزات فقط، وبحسب المحلل الرئيسي جيسون لو Jason Low، فقد أصبح من الصعب على المنافسين تحدي آبل.

وتستعد الشركة لتعزيز مكانتها الرائدة من خلال تضمين البيانات الصحية المجمعة، والتي يمكن أن تكشف عن اتجاهات ورؤى جديدة، سواء بالنسبة للمستهلكين أو لنظام الرعاية الصحية الأوسع نطاقًا.