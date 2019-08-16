شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل: نوفر 2.4 مليون وظيفة فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل أنها مسئولة بشكل مباشر أو غير مباشر عن توفير 2.4 مليون وظيفة فى الولايات المتحدة، وذلك بزيادة 20٪ عن المليونى شركة التى قدرت التكنولوجيا فى عام 2017.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقالت شركة تصنيع أجهزة أيفون أنها قد زادت قوتها العاملة المباشرة من 80،000 إلى 90،000 فى أخر عامين منذ آخر تقدير للوظائف فى الولايات المتحدة، ولكن معظم النمو المقدر جاء من شركات مثل Broadcom Inc التى تصنع أجزاء فى الولايات المتحدة لمنتجات أبل ومن مطورى برامج تابعين لجهات خارجية يقومون بتصنيع تطبيقات لأجهزة أبل.

وقالت الشركة فى منشور إخبارى على موقعها على الإنترنت إن الوظائف المرتبطة بالتطبيقات بلغت 1.9 مليون وظيفة، بزيادة 325،000 عن تقديراتها السابقة، ولم تذكر شركة أبل كيف وصلت إلى تقديراتها أو كيف تم تمويل البحث، ويمكن أن تختلف تقديرات خلق فرص العمل غير المباشرة اعتمادًا على كيفية إجراء التحليل.