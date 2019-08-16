شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يرصدون 8 إشارات غامضة قادمة من الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجد العلماء ثمانى إشارات راديوية متكررة غامضة تنبعث من الفضاء السحيق، أى أكثر من أربعة أضعاف عدد الإشارات المعروفة فى وقت سابق من هذا العام.

تم العثور على الإشارات الجديدة بواسطة التلسكوب اللاسلكى لتجربة كثافة الهيدروجين الكندية (CHIME) ، والذى منح العلماء مجموعة بيانات أوسع بكثير، والتى يأملون أن تساعد فى معرفة مصدرها، فبهذا الاكتشاف، ارتفع عدد الإشارات الراديو المتكررة إلى 11.

وفقًا لـموقع Nature، فإن نتائج الملاحظة المنفصلة من الباحثين فى أستراليا لم تنشر بعد ، لكن يصل عدد النتائج التى تم التوصل إليها هذا الشهر وحده إلى تسعة، بالإضافة إلى زيادة كمية البيانات المتاحة لعلماء الفلك، فإن النتائج الأخيرة مهمة لنوع الإشارات الراديوية المحددة.

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تتكرر الإشارات التى وصفها الباحثون، مما يعنى أنه يمكن دراستها لفترات طويلة من الزمن، على عكس نظرائهم لمرة واحدة والتى تأتى وتذهب بعد أن يتم الكشف عنها مرة واحدة فقط.

وفقًا لفريق تقوده أستراليا يعمل من تلسكوب تشيلى، تم تتبع الإشارة إلى مجرة ​​تبعد حوالى 3.6 مليار سنة ضوئية.

فى مقال نشره عالم الفيزياء الفلكية فى جامعة هارفارد، افترض العالم سميثسونيان فيكرام رافى أن جميع الانفجارات اللاسلكية يمكن أن تتكرر بالفعل، فقط على ترددات لم يتم اكتشافها من قبل.