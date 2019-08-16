شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن ميزة الإبلاغ عن المحتوى الكاذب بإنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخطط إنستجرام للسماح للمستخدمين بالبدء فى الإبلاغ عن "المعلومات الكاذبة" للمساعدة فى قمع انتشار الدعاية الوهمية.

ووفقًا لتقرير موقع Mashable الأمريكى ستسمح الميزة للمستخدمين بوضع علامة على المحتوى الذى يعتقدون أنه مضلل، وعند هذه النقطة ستتم مراجعته بواسطة أحد مدققى الحقائق فى النظام الأساسى.

إذا تم تحديد أنه ينتهك الإرشادات، فيمكن إزالته من تبويب Explore فى إنستجرام، بالإضافة إلى الهشتاجات القابلة للبحث، إلا أن الميزة متاحة حاليًا فقط للمستخدمين فى الولايات المتحدة.

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فى حين أن مدققى الحقائق على فيس بوك كانوا بالفعل يجوبون المنصة بحثًا عن المحتوى الخاطئ عن قصد، لم يتمكن المستخدمون سابقًا من الإبلاغ عن المنشورات بأنفسهم.

وصرح متحدث باسم إنستجرام فى بيان: "ابتداءً من اليوم، يمكن للناس إخبارنا بما إذا كانوا يرون منشورات على إنستجرام يعتقدون أنها قد تكون خاطئة، نحن نستثمر بكثافة فى الحد من انتشار المعلومات الخاطئة عبر تطبيقاتنا، ونخطط لمشاركة المزيد من التحديثات فى الأشهر المقبلة".