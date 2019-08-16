كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بدلة ثورية للتخلص من روائح الجسم

طورت باحثة بريطانية بدلة داخلية جديدة على غرار ملابس أفلام الخيال العلمي، مع بكتيريا حية مضمنة فيها تساعد في مكافحة الروائح الكريهة للجسم.

وقالت المصممة روزي برودهيد إن البدلة الرمادية تحتوي على بكتيريا حيوية صحية تقلل من رائحة روائح الجسم “ليس العرق في جسمك هو الذي يسبب الرائحة الكريهة، إنها البكتيريا. لذلك قمنا بدمج البكتيريا السليمة في الأنسجة لتقليل هذه الروائح”.

وأضافت: “هذا التغيير في الميكروبيوم يرتبط بتقليل رائحة جسمك، وتشجيع تجديد الخلايا وهو جيد حقاً لجهاز المناعة في الجلد”.

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وعملت برودهيد على تطوير هذه البدلة كجزء من دراستها العليا في جامعة لندن للفنون المركزية سانت مارتينز، وذلك بالشراكة مع عالم الأحياء المجهرية البلجيكي كريس كالويرت من جامعة غنت.

وزودها كالويرت بالبكتريا الحيوية التي توجد عادة على الجلد، وأجرى بنفسه أبحاثاً موسعة حول أسباب رائحة الجسم.

ويخطط الباحثان الآن لتسويق بدلة “سكين” على نحو واسع، وتأمل برودهيد في تصميم مجموعة ملابس رياضية بنفس التقنية، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.