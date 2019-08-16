حدث الكشف الرسمي عن هواتف iPhone 11 قد يُعقد في اليوم 10 سبتمبر

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة آبل بإطلاق النسخة التجريبية السابعة من نظام iOS 13 للمطورين المسجلين اليوم، وهي النسخة التجريبية التي تتضمن بعض الأدلة التي تلمح بقوة إلى التاريخ الذي من المرجح أن تقوم فيه شركة آبل بإزاحة الستار رسميًا عن الجيل المقبل من iPhone.

الدليل الموجود في النسخة التجريبية الأحدث من نظام iOS 13 هو الصورة أدناه، والتي تعرض لنا لقطة من نظام iOS 13 مع التاريخ 10 سبتمبر مع العلم بأن الملف الذي يحوي هذه الصورة يُدعى ” HoldForRelease “، وهو ما يؤكد نوعًا ما أن هذا على الأرجح هو اليوم الذي ستقوم فيه شركة آبل بإزاحة الستار رسميًا عن الجيل المقبل من iPhone. ولوضع الأمور في المنظور، فقد قامت شركة آبل في العام الماضي بالكشف عن هواتف iPhone الحالية في اليوم 12 سبتمبر.

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وفي حالة إذا قررت شركة آبل بالفعل إزاحة الستار رسميًا عن هواتف iPhone الجديدة في اليوم 10 سبتمبر، فتوقع أن تعرض الشركة هواتفها الذكية الجديدة للطلب المسبق في اليوم 13 سبتمبر. أما بالنسبة لتاريخ الإطلاق، فيجب أن يكون هو 20 سبتمبر في الدفعة الأولى من البلدان، و27 سبتمبر في الدفعة الثانية. تظهر نفس الصورة التاريخ 23 سبتمبر على هواتف iPhone ولوحيات iPad القديمة، لذلك قد يكون هذا هو الموعد الذي ستقوم فيه شركة آبل بإطلاق النسخة الرسمية والنهائية من نظام iOS 13.

ومن الواضح أن كل هذه مجرد مضاربات وخصوصًا إذا علمنا أنه ليست هناك أي طريقة حاليًا للتأكد مما إذا كانت شركة آبل ستقوم فعلاً بإزاحة الستار رسميًا عن هواتفها الذكية الثلاثة الجديدة في التاريخ المذكور آنفًا، وبالتالي فمن الأفضل التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة.