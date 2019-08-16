شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذير من قضاء الأطفال أكثر من ساعتين أمام الشاشات الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت دراسة حديثة أن نوم الأطفال ما بين 9 إلى 11 ساعة يوميا على أن تقتصر ساعات استخدام الشاشات الإلكترونية بأنواعها على ساعتين، يمكن أن ينقذ الأطفال من الاندفاع واتخاذ قرارات سلبية وخاطئة في حياتهم.

وقالت الدكتورة "ميشيل جيريرو"، الأستاذ فى "معهد جيريرو لأبحاث النوم" التابع لجامعة "أوتاوا" فى كندا: "يرتبط السلوك المندفع بالعديد من مشكلات الصحة العقلية والإدمان، بما فى ذلك اضطرابات الأكل والإدمان السلوكى وتعاطى المخدرات".

Advertisements

وحللت الدراسة، التى نشرت فى مجلة طب الأطفال، بيانات لـ 4524 طفلاً من المجموعة الأولى من البيانات لدراسة سكانية طولية كبيرة .. بالإضافة إلى النوم ووقت استخدام الشاشة، وسجلت أيضًا بيانات متعلقة بالنشاط البدنى - على الأقل 60 دقيقة من التمارين المعتدلة إلى النشطة يوميًا.

ونظرت الدراسة فى الركائز الثلاث لإرشادات الحركة ضد ثمانية تدابير للاندفاع، مثل ميل المرء إلى البحث عن تجارب مثيرة، ووضع الأهداف المرجوة، والاستجابة بحساسية للمنبهات المكافئة أو غير السارة، التصرف بتهور فى المزاج السلبى والإيجابى.

وتشير النتائج إلى أن تلبية جميع الركائز الثلاث لإرشادات الحركة كان مرتبطًا بنتائج أكثر إيجابية على خمسة من الأبعاد الثمانية.