شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البنك المركزى الأوروبى يغلق أحد مواقعه الإلكترونية بعد تعرضه للقرصنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق البنك المركزى الأوروبى (ECB) أحد مواقعه على الإنترنت بعد اختراقه وإصابته ببرامج ضارة، وقال البنك المركزى الأوروبى إنه لم يتم اختراق أى بيانات حساسة للسوق، لكن تم إختراق "قاموس التقارير المتكاملة للبنوك" (BIRD)، والذى يستخدمه لتزويد المصرفيين بمعلومات حول كيفية إنتاج تقارير إحصائية وإشرافية، حيث تم اختراقه منذ عدة أشهر، لكن تم اكتشاف الاختراق فى أواخر الأسبوع الماضى خلال عملية صيانة روتينية.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فقد حقنت البرامج الضارة على الخادم الذى يستضيف الموقع، مضيفًا أن عناوين البريد الإلكترونى وأسماء وعناوين المشتركين فى النشرة الإخبارية BIRD ربما سُرقت، كما أضاف متحدث باسم البنك المركزى الأوروبى أن أول دليل تم العثور عليه على الهجوم يعود إلى ديسمبر 2018، ما يعنى أنه لم يتم اكتشافه منذ شهور قبل أن يتم الكشف عنه أثناء أعمال الصيانة، فيما أكد البنك أن عملية الإغلاق ستظل مستمرة لحين إشعار آخر.

وقال البنك المركزى الأوروبى: "نتصل بالأشخاص الذين قد تتأثر بياناتهم، وقد نجح الاختراق فى ضخ برامج ضارة على السيرفر الخارجى لمساعدة أنشطة التصيد"، مع ملاحظة أن البنك قد أطلق BIRD فى عام 2015، وكانت مبادرة مشتركة من Eurosystem فى منطقة اليورو المركزية، وقد كانت المشاركة فيها طوعية ولكن تمت إتاحة محتواها لجميع الأطراف المعنية، وقال البنك المركزى الأوروبى إن BIRD استضافه موفر من طرف ثالث وكان منفصلاً عن أى نظام آخر للبنك المركزى الأوروبى.

وتعتبر هذه هى المرة الثانية فى خمس سنوات التى تتعرض أحد مواقع المركزى الأوروبى الإلكترونية لعملية اختراق من قبل هاكرز، كما أنها لا تعتبر الأولى التى يتم فيها استهداف أحد البنوك المركزية، حيث استهدف المتسللون البنوك المركزية من ماليزيا إلى الإكوادور فى السنوات الأخيرة، حيث وقع أحد أكبر سرقات الإنترنت على مستوى العالم فى عام 2016 عندما سرق المحتالون 81 مليون دولار من البنك المركزى البنجلاديشى.