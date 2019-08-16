سلسلة هواتف Galaxy A Series القادمة في العام المقبل ستحصل على ترقية كبيرة على مستوى الكاميرا، وفقا لتسريب جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - سلسلة هواتف Galaxy A Series الجديدة من شركة سامسونج تحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم بسبب الشاشات الكبيرة، وعمر البطارية الرائع، والتصميم الجيد، والكاميرات اللائقة. وإستنادًا إلى التسريب الأخير، فيبدو أن سلسلة هواتف Galaxy A Series القادمة في العام المقبل ستأتي مع ثلاث كاميرات على الأقل ومع أربع كاميرات في بعض الحالات.

خارطة الطريقة التي تظهر أدناه والتي تم نشرها اليوم من قبل Sudhanshu Ambhore تكشف لنا عن جميع أعضاء سلسلة هواتف Galaxy A Series القادمة في العام المقبل والكاميرات الخاصة بها. ستكون هناك ثمانية هواتف ذكية على الأقل وسبعة كاميرات رئيسية مختلفة تتراوح دقتها من 13MP إلى 108MP. وعلى غرار سلسلة هواتف Galaxy A Series التي تم إطلاقها هذا العام، فسوف يتم في السلسلة القادمة إستخدام الكاميرا الواسعة الزاوية في جميع أعضاء السلسلة.

تعتبر الهواتف الإقتصادية Galaxy A21 و Galaxy A31 و Galaxy A41 هي الوحيدة التي تفتقر إلى الكاميرا المُقربة مما يعني أنها ستكتفي بإستخدام الكاميرا الأساسية والكاميرا الواسعة الزاوية. وفي الوقت نفسه، ستحصل الهواتف Galaxy A81 و Galaxy A91 الرائدة على الكاميرا المُقربة التي توفر التقريب البصري البالغ 5 أضعاف، مما يجعلها أولى الهواتف الذكية من شركة سامسونج التي توفر هذا المقدار من التقريب البصري.

سيضم الهاتف Galaxy A81 المستشعر التابع لشركة سامسونج نفسها والذي تبلغ دقته 64 ميغابكسل، في حين سيضم الهاتف Galaxy A91 المستشعر الجديد الذي أعلنت عنه سامسونج في وقت سابق من هذا الأسبوع والذي تبلغ دقته 108 ميغابكسل. وجدير بالذكر أن المستشعر الأول سيكون قادرًا على إلتقاط الصور بدقة 16 ميغابكسل بفضل تقنية Tetracell التي تقوم بدمج أربع بكسلات صغيرة في المستشعر لتشكيل بكسل واحد كبير، في حين سيكون المستشعر الثاني قادرًا على إلتقاط الصور بدقة 27 ميغابكسل بفضل نفس التقنية.