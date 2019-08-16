Vivo iQOO Pro 5G يظهر في صور رسمية مع تصميم مألوف، ويواصل حصد الشهادات التنظيمية اللازمة

فاطمة أيت طالب - دبي - إعلان شركة كوالكوم عن المعالج +Snapdragon 855 كان مفاجئًا للعديد من الأطراف، ولكن هذه مفاجئة سارة على كل حال. بعد الإعلان عن الهاتف Asus ROG Phone 2 مع المعالج الجديد، قامت علامات تجارية أخرى مثل iQOO و BlackShark و Nubia بتقديم هواتفها الذكية المزودة بهذا المعالج أيضًا.

وعلى ذكر iQOO، فهي تستعد الآن لإطلاق هاتف جديد موجه في الأساس للاعبين يُدعى Vivo iQOO Pro 5G وسيصل خلال سبعة أيام. وحتى ذلك الحين، فقد كشفت لنا هذه الشركة الصينية اليوم عن صور رسمية لهذا الهاتف والتي تستعرض لنا تصميم الواجهتين الأمامية والخلفية، وهو ما يؤكد لنا حقيقة أن Vivo iQOO Pro 5G الجديد سيكون مشابهًا إلى حد كبير للهاتف Vivo iQOO الحالي.

وبصرف النظر عن الصور الرسمية التي تم نشرها للهاتف، فقد تم اليوم أيضًا رصد الهاتف Vivo iQOO Pro 5G الجديد وهو يحصل على مصادقة هيئة الإتصالات الصينية TENAA. ومرة أخرى، تؤكد لنا الصور المدرجة في موقع الهيئة الصينية أن الهاتف Vivo iQOO Pro 5G الجديد سيأتي بتصميم مشابه إلى حد كبير لتصميم الهاتف Vivo iQOO الحالي.





وقد تأكد حتى الآن أن الهاتف Vivo iQOO Pro 5G سيضم المعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، وذاكرة عشوائية بحجم 12GB، وذاكرة داخلية بحجم 512GB، فضلا عن بطارية بسعة 4410mAh تدعم الشحن السريع بقوة 44W. ومع ذلك، سيتعين علينا الإنتظار حتى اليوم 22 أغسطس للحصول على كافة المواصفات التقنية للهاتف والأسعار وتاريخ التوافر، ولكن بالنظر إلى نظام الأسعار الذي إستخدمته شركة Vivo في الماضي، فنحن نتوقع أن يتراوح سعر الهاتف Vivo iQOO Pro 5G الجديد ما بين 640$ و 710$.