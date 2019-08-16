بعد الموجة شديدة الحرارة.. أمطار رعدية تضرب جنوب البلاد اليوم

مصراوي كشف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن ظاهرة جوية تضرب البلاد بعد الموجة الحارة التي تشهدها مصر، موضحا أن هناك فرص لسقوط الأمطار تضرب جنوب البلاد في مناطق حلايب وشلاتين وأبوسمبل وأسوان. وأوضح عبدالعال، في...

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