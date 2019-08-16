صدى البلد تشهد درجات الحرارة اليوم الجمعة، الموافق 16- 8 - 2019،انخفاضا ملحوظا بعد الموجة الحارة التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة،...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 16 - 8 - 2019 بمحافظات مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.