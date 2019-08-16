شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح هواتف أيفون 11 بلون جديد تماما.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد شهر من الآن ستطلق شركة أبل هواتف أيفون 11 الجديدة الخاصة بها، ويشير تسريب جديد إلى أن شركة أبل قد تقدم لونًا جديدًا إلى تشكيلة منتجاتها المقبلة.

وفقًا لموظف فى مصنع "فوكسكون" فى الصين، فإن iPhone 11 الجديد سوف يأتى بأربعة ألوان، رمادى، وفضى، وذهبى ، وطراز أخضر داكن جديد تمامًا.

علاوة على ذلك، يدعى الموظف أن أيفون11 سيكون له لوحة زجاجية بلورية بدلاً من الزجاج الشفاف المعتاد، ولن يحمل كلمة "iPhone" على الإطلاق، فقط سيضم شعار أبل الشهير.

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ايفون

وتم نشر المعلومات لأول مرة على موقع Zhihu الصينى فى الشهر الماضي، وأعيد ظهورها أمس عبر MacRumors.

وليس من الواضح ما إذا كانت الطرازات الثلاثة لهاتف آيفون الجديد ستكون متاحة باللون الأخضر الداكن، أم أن iPhone 11R هو الذى سيحصل على اللون الجديد فقط، كما أشاع سابقًا.