سيتم شحن نحو 50 مليون هاتف ذكي قابل للطي في العام 2024، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت لنا مؤسسة IHS Markit المتخصصة في بحوث السوق عن تقرير جديد، ولكن هذه المرة حول الهواتف الذكية القابلة للطي. ووفقا لهذا التقرير، فهو يقول بأن شحنات الهواتف الذكية المزودة بالشاشات القابلة للطي ستصل إلى 50 مليون وحدة في العام 2024. وبالنظر إلى أن إثنتين من الشركات أعلنت هذا العام عن هواتفها الذكية الأولى القابلة للطي، فيبدو أن هذه التقديرات تبدو معقولة إلى حد ما.

لم تنضج هذه التكنولوجيا بعد، ولم نرى بعد الشركات تتبنى شاشات OLED على نحو كبير جدًا. لا تجعلنا مخطئين، فالحصة السوقية لشاشات OLED في نمو متواصل وهي بدأت تشق طريقها إلى قطاع الهواتف الذكية المتوسطة والإقتصادية. وعلى الرغم من إنخفاض شحنات الهواتف الذكية، فلم ينخفض عدد الأجهزة المزودة بشاشات OLED. في الواقع، من المتوقع أن تشهد الهواتف الذكية المزودة بشاشات OLED زيادة بنسبة 30 في المئة في الربع القادم.

دفعت التقنيات التي تعمل تحت الشاشة مثل مستشعرات بصمات الأصابع والكاميرات الأمامية إلى إنتاج المزيد من شاشات OLED. بعد كل شيء، جميع هذه التقنيات تعتمد على شاشات OLED، بما في ذلك الهواتف الذكية القابلة للطي، وبالتالي هذه الأرقام تبدو منطقية.