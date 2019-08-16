آبل ترد على الجدل المُثار مؤخرًا حول إستبدال بطارية iPhone في مراكز التصليح غير الرسمية

فاطمة أيت طالب - دبي - إكتشفنا في الأسبوع الماضي أن شركة آبل تبذل قصارى جهدها لردعك عن استبدال بطارية iPhone الخاص بك في محلات التصليح غير الرسمية. بغض النظر عما إذا كنت ستستبدل البطارية في مركز غير مُعتمد من قبل شركة آبل لتصليح الأجهزة ببطارية غير أصلية أو ببطارية أصلية، فبمجرد تشغيل iPhone، ستظل تظهر لك رسالة خطأ في الإعدادات تخبرك بأنك قمت بإستبدال بطارية iPhone الخاص بك في مركز غير رسمي للتصليح.

إستجابت شركة آبل اليوم للجدل الدائر حول هذا التكتيك من خلال بيان أرسلته إلى موقع iMore صرحت فيه بالقول :

” نحن نأخذ سلامة عملائنا على محمل الجد ونريد التأكد من إستبدال البطارية بشكل صحيح. يوجد الآن أكثر من 1800 مركز معتمد من قبل شركة آبل لتصليح الأجهزة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بحيث أصبح عملاؤنا يتمتعون الآن بوصول سهل إلى عمليات إصلاح ذات جودة عالية. في العام الماضي، قدمنا ميزة جديدة لإعلام العملاء في حالة إذا لم نتمكن من التحقق مما إذا كانت البطارية الجديدة الأصلية قد تم تثبيتها بواسطة فني معتمد من قبل شركة آبل أم لا. يتم تقديم هذه المعلومات للمساعدة في حماية عملائنا من البطاريات التالفة أو الرديئة الجودة أو المستخدمة والتي يمكن أن تؤدي إلى مشكلات تتعلق بالأمان أو الأداء. لا يؤثر هذا الإشعار على قدرة العميل على استخدام الهاتف بعد عملية إصلاح غير مصرح بها “.

لذلك لا يزال بإمكانك استخدام البطارية التي تريدها، ولكن عليك فقط التعايش مع هذه الرسالة دائمًا في الإعدادات، وكذلك مع نقص المعلومات المتعلقة بصحة البطارية.