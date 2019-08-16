شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو خدت بريك لفترة.. طريقة إعادة تنشيط حسابك على انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تستخدم انستجرام، فمن المحتمل أن تصل فى وقت ما إلى إدمان التطبيق، سواء من خلال التمرير بين الحسابات التى تتبعها لساعات طويلة أو حتى عن طريق توثيق تفاصيل حياتك اليومية بشكل دقيق.

لهذا السبب، قد تصل فى النهاية إلى نقطة تريد فيها إلغاء تنشيط حسابك لفترة من الوقت حتى تتمكن من أخذ استراحة بشدة، ومن السهل إلغاء تنشيط حسابك مؤقتًا، كما يمكن استعادته فى أى وقت من خلال عدة خطوات، نرصدها فيما يلى.



انستجرام

- قم بفتح تطبيق انستجرام من هاتف iPhone أو Android.

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- فى شاشة تسجيل الدخول، أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور للحساب الذى ترغب فى إعادة تنشيطه.

- اضغط فوق تسجيل الدخول وستتم استعادة حسابك إلى الوضع الطبيعي.