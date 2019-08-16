Huawei و Honor و Xiaomi و OnePlus تحصد معظم جوائز EISA 2019 Awards

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت جمعية خبراء التصوير والصوت المعروفة إختصارًا بإسم EISA عن الأجهزة التي فازت في مختلف الفئات. وللعام الثاني على التوالي، حصلت شركة Huawei على جائزة أفضل هاتف ذكي بفضل الهاتف Huawei P30 Pro الذي خلف الهاتف Huawei P20 Pro الذي حصل على نفس الجائزة في العام الماضي. وتلقت سلسلة هواتف Huawei P Series الكثير من الثناء بفضل قدراتها الشاملة والكاميرات المذهلة والمعالجات القوية، والبطارية الطويلة الأمد.

هناك هاتف آخر من شركة Huawei حصل على جائزة ” أفضل هاتف لنمط الحياة “، وهذا الهاتف هو Honor 20 Pro. الطبقة الزجاجية ذات التأثير المتدرج والكاميرا الرباعية المذهلة والسعر الجذاب جعلت منه منافسًا قويًا جدًا في سوق الهواتف الذكية المتوسطة.

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أما بالنسبة لجائزة ” أفضل هاتف ذكي متقدم “، فقد كانت من نصيب الهاتف OnePlus 7 Pro التابع لشركة OnePlus، والفضل في ذلك يعود إلى الميزات والمواصفات المتقدمة التي جاء بها هذا الهاتف، بما في ذلك المعالج Snapdragon 855، والذاكرة العشوائية البالغة 12GB، والذاكرة التخزينية UFS 3.0 السريعة، فضلاً عن الشاشة المنحنية الكبيرة والكاميرا الأمامية المنبثقة.

وعندما يتعلق الأمر بجائزة ” أفضل هاتف ذكي إقتصادي “، فقد كانت من نصيب الهاتف Redmi Note 7 بفضل المواصفات التقنية المميزة والتي تشمل المعالج Snapdragon 660 والكاميرا الأساسية التي تبلغ دقتها 48 ميغابكسل والبطارية التي تبلغ سعتها 4000mAh. وأيضًا بفضل التصميم المميز والسعر الجذاب.

تم إختيار الأجهزة الفائزة بمختلف جوائز EISA من قبل 61 خبيرًا من مجلات تقنية من 29 دولة حول العالم. وسيتم تقديم جميع الجوائز خلال حفل في معرض IFA 2019 المقرر عقده بالعاصمة الألمانية برلين أوائل شهر سبتمبر المقبل.