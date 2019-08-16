شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تغير المناخ يهدد بعض الحيوانات بالانقراض .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كوكبنا يزداد دفئا وهذا خطر واضح على الكائنات الحية، ما لم نجر بعض التغييرات الجذرية ستستمر درجات الحرارة العالمية في الارتفاع وستترتب عليها عواقب وخيمة على البشر والحيوانات، وفقًا لموقع" onekindplanet " إليكِ قائمة بأنواع من الحيوانات قد تنقرض بسبب تغير المناخ.



كولومبيا رصدت الضفدع

كولومبيا رصدت الضفدع

الضفادع عرضة للجفاف، حيث تتطلب ظروفًا رطبة للتكاثر وبالتالي أصبحت في خطر بسبب تغير المناخ، إذ يتسبب تغير المناخ أيضًا في الانتشار السريع لفطريات "القاتريد" المميتة، والتي تُعرِّض البرمائيات في جميع أنحاء العالم للخطر.



كورال

كورال

اتعانى من انخفاضًا بأكثر من 80٪ منذ سبعينيات القرن الماضي يرجع معظمه إلى تغير المناخ، وتتعرض الشعاب المرجانية لخطر التبيض بشكل خاص، حيث تؤدي زيادة درجات حرارة الماء إلى طرد المرجان من الطحالب التي توفر لها الغذاء.



بيكا الأمريكية

بيكا الأمريكية

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الأرانب البرية تتكيف مع ظروف جبال الألب الباردة، ولا تستطيع العيش في درجات الحرارة العالية، تتراجع الـ"بيكا الأمريكية" للمنحدر هربًا من درجات الحرارة المرتفعة، تواجه أنواع Pika الأصلية في أوروبا الشرقية وآسيا نفس المصير المريع.



أديلي البطريق

أديلي البطريق

يتراجع تواجد الطيور في شبه جزيرة غرب القطب الجنوبي والتي تعد واحدة من أسرع المناطق التي ترتفع فيها درجة حرارة الأرض وأصبحت مناطق التعشيش الساحلية غير مناسبة بشكل متزايد لبقاء الفرخ، وتؤثر فترات استمرار الدفء أكثر من المعتاد في درجات حرارة المحيطات سلبًا على قدرة الفريسة مثل الأسماك والكريل على البقاء.



جلود البحر السلاحف

جلود البحر السلاحف

السلاحف البحرية تزن نصف طن، كما تتعرض للتهديد من الصيد العرضي والصيد الجائر والتلوث، كما يمثل تغير المناخ تهديدًا إضافيًا سريع الظهور للسلاحف البحرية على مستوى العالم.