شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جهاز جديد يساعد على التقاط صور السيلفى مع القطط.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول الكثير من محبى القطط التقاط الصور السيلفى مع حيواناتهم الأليفة، والتي تبوء أكثرها بالفشل بسبب الحركة غير المتوقعة للقطط في بعض الأوقات، لذا توصلت شركة ناشئة تدعى Courtney Wood Of Bubblegum Stuff بهونج كونج إلى حل مثالي يحفظ علاقة محبى القطط بحيواناتهم على انستجرام. Advertisements طورت الشركة جهاز لالتقاط الصور مخصص للقطط، والذى أطلقت عليه اسم Cat Selfie، والذى يتميز بسهولة الاستخدام لكل أصحاب القطط في جميع أنحاء العالم. ويعد جهاز Cat Selfie هو أداة صغيرة بها جرس معلق في الأعلى تم إنشاؤه لجذب انتباه حيوانك الأليف على الفور، ويمكن تركيب جهاز الـ Cat Selfie ببساطة في الجزء العلوي من أي هاتف أو جهاز لوحي، لجعل الصور الشخصية مع القط مثالية وسهلة، حسبما نشر موقع " boredpanda ".

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