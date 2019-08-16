شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مساعد جوجل أصبح بإمكانه إرسال "تذكيرات" للأهل والأصدقاء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جوجل عن إضافة ميزة جديدة لمساعدها الشخصي Google Assistant، والتى تتيح تعيين تذكيرات لأشخاص آخرين، إذ تم تصميم هذه الميزة للعائلات، لإعطاء الوالد على سبيل المثال الفرصة لإرسال رسالة تذكير إلى أطفاله.
ونقلاً عن موقع “The Verge” الأمريكي، شرح أحد ممثلي جوجل بعرض توضيحي الأسبوع الماضي كيف يمكنك إنشاء تذكير بصوت او نص وتعيينه للظهور في وقت معين على شاشة الهاتف، كما يمكنك أيضًا التحقق من سجل التذكيرات الذي أرسلته للمستخدمين أو تلقيته من المستخدمين الآخرين.
هناك بعض المتطلبات لتشغيل الميزة، إذ يجب عليك إنشاء "جروب" للعائلة عبر موقع جوجل، وسيكون ذلك ضروريًا للأشخاص الذين لا يعيشون في نفس المنزل.
وستظهر ميزة التذكيرات على مدار الشهر المقبل، بدءًا بالمناطق ناطقة باللغة الإنجليزية، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا.
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