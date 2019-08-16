تكنولوجيا: باحثون يطورون نموذجا ذكيا للتنبؤ بما سيحدث لأنتاركتيكا بسبب تغير المناخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور باحثون من جامعتى فيكتوريا ولنجتون نموذج ذكى يساعد على التنبؤ بدقة أكبر بكيفية استجابة الصفائح الجليدية فى القارة القطبية الجنوبية للاحتباس الحرارى وارتفاع مستوى سطح البحر.
نقلا عن موقع “Phys”قام دان لورى، من مركز أبحاث أنتاركتيكا التابع للجامعة، بتطوير النموذج ونشر مقالًا حوله فى مجلة ساينس أدفانسس العلمية المعروفة.
وأوضح دان إن الغرض من بحثه هو تحديد مدى ثبات الصفيحة الجليدية فى غرب أنتاركتيكا، وسط عالم ترتفع درجة حرارته، للمساعدة فى توقع ارتفاع مستوى سطح البحر فى المستقبل.
"وقال دان: "النتائج الرئيسية التى توصلنا إليها هى أن ارتفاع درجة حرارة المحيطات والغلاف الجوى هما السببان الرئيسيان وراء التراجع الجليدى الكبير الذى حدث فى منطقة Ross Embayment منذ العصر الجليدى الأخير، لكن بشكل ملحوظ، أظهرت نماذجنا أن هيمنة هذين السببين كانت مختلفة فى أوقات مختلفة".
يعمل النموذج عن طريق محاكاة فيزياء الطبقة الجليدية واستجابتها للتغيرات فى درجات حرارة المحيطات والغلاف الجوى، ثم تتم مقارنة عمليات المحاكاة بالسجلات الجيولوجية واختبارها مقابل السيناريوهات السابقة للتحقق من دقتها.
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