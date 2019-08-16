شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موظفو جوجل يوقعون عريضة لمطالبتها بوقف التعامل مع وكالات الحدود الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى عريضة منشورة حديثًا، يطالب موظفو"جوجل" الشركة بعدم تقديم عطاءات بشأن عقد جديد للحوسبة السحابية تابع لوكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية.

نقلا عن موقع "انجادجيت" العلمى، يأتى هذا الرفض بسبب الأحداث الأخيرة مثل وفاة سبعة أطفال مهاجرين أثناء وجودهم فى حجز الولايات المتحدة وسياسة هجرة "عدم التسامح مطلقًا" التى تنتهجها إدارة ترامب، كما يجادل الالتماس بأن "جوجل" يجب ألا تعمل مع مكتب الجمارك وحماية الحدود أو مكتب إعادة توطين اللاجئين وتطبيق الهجرة والجمارك.

ويقول الالتماس: "نحن نطالب جوجل بالالتزام علنًا بعدم دعم مكتب الجمارك وحماية الحدود أو مكتب إعادة توطين اللاجئين بأى بنية تحتية أو تمويل أو موارد هندسية، بشكل مباشر أو غير مباشر، حتى يتوقفوا عن الانخراط فى انتهاكات حقوق الإنسان، لقد حان الوقت لنقول لا الآن، فنحن نرفض أن نكون متواطئين."

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ووقع أكثر من 500 موظف على العريضة، تم نشر العقد المحدد المتعلق بالالتماس فى يوليو، ومع ذلك ، ليس من الواضح ما إذا كانت "جوجل" قد عارضت المشروع أم لا إذا كانت لديها أى نية للقيام بذلك.

جدير بالذكر تعد هذه العريضة هى أحدث علامة على الاستياء بين موظفى جوجل حول كيفية إدارة الشركة لأعمالها، ففى نوفمبر الماضى، انسحب موظفو جوجل فى جميع أنحاء العالم من مكاتبهم للاحتجاج على كيفية تعامل العملاق التكنولوجى مع ادعاءات سوء السلوك الجنسى، وفى الشهر نفسه، انضم موظفو الشركة إلى مجموعة عامة تطالب الشركة بإنهاء تطوير مشروع DragonFly، وهى نسخة خاضعة للرقابة من محرك البحث الخاص بها الذى تخطط الشركة لطرحها فى الصين.