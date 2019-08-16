شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة مكسيكية ناشئة تبتكر أشجارا اصطناعية للحد من تلوث الهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد الأشجار واحدة من أفضل طرق تنظيف الهواء، لكنها تحتاج إلى الوقت والمساحة لتنمو، لذا قررت شركة مكسيكية ناشئة اللجوء إلى الأشجار الاصطناعية للتخلص من التلوث.

ووفقا لموقع techxplore الأمريكى، أطلقت الشركة على اسم "بايو يوربان " على هذه الأشجار، إذ تمتص تلوث الهواء بقدر 368 شجرة حقيقية.

ويستخدم الهيكل المعدنى الشاهق، الطحالب المجهرية لتنظيف ثانى أكسيد الكربون والملوثات الأخرى من الجو، وإعادة الأكسجين النقى إلى البيئة، ويبلغ طوله 4.2 أمتار (14 قدمًا تقريبًا) وعرضه حوالى ثلاثة أمتار، مع جذع فولاذي.

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وقال خايمى فيرير، الشريك المؤسس لشركة "بايومى تيك"، المسئولة عن الاختراع: "ما يفعله هذا النظام بفضل التكنولوجيا، هو استنشاق تلوث الهواء واستخدام البيولوجى لتنفيذ العملية الطبيعية للتمثيل الضوئى، تمامًا مثل الشجرة".