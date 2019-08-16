كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| الخطوط الجوية البريطانية توفر للركاب خوذات VR للترفيه على متن الطائرة

متابعة-سنيار: أعلنت شركة الطيران البريطانية يوم الأربعاء أنها ستبدأ في تقديم خوذات VR على أساس تجريبي للركاب على متن الرحلات الجوية، وستستمر التجربة حتى نهاية عام 2019 ولها نطاق محدود إلى حد ما، حيث أنها ستقتصر على ركاب الدرجة الأولى من مطار لندن هيثرو إلى مطار JFK في نيويورك.

ووفقا للبيان الصحفي للخطوط الجوية البريطانية، فإن أي شخص يستوفي هذه المعايير سيكون قادرا على مشاهدة الأفلام أو تجربة تجارب علاجية واقعية.

سيتمكن أي شخص يتناسب مع المعايير من مشاهدة الأفلام أو المشاركة في تجارب VR الترفيهية، وفقا للبيان الصحفي للخطوط الجوية البريطانية.

تأتي هذه التكنولوجيا بفضل SkyLights، وهي شركة متخصصة في الواقع الافتراضي للنقل الجماعي، وهذا يعني أنهم لن يعطوك فقط “Oculus Quest” في رحلتك القادمة على متن British Airways، ولكنك ستحصل على منتج أكثر تخصصا، بدقة 1080 بكسل في كل عين، يمكن ربطها بمقعد طائرة، على الأقل وفقا لموقع SkyLights.

يمكنك أيضا الاستلقاء على ظهرك أثناء مشاهدة الأشياء باستخدام أجهزة SkyLights، وهي لمسة لطيفة.

شركة الخطوط الجوية البريطانية هي أول شركة طيران بريطانية تقدم خدمة VR أثناء الرحلة، لكنها ليست الأولى بشكل عام.

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كما إنها ليست أول من يعمل مع SkyLights، فقد تعاونت خطوط ألاسكا الجوية بالفعل مع SkyLights منذ عام تقريبا لإجراء تجربة مماثلة.

تعتبر تقنية VR كترفيه على متن الطائرة فكرة مثيرة للاهتمام، ولكنها فكرة تنطوي على مخاطر، حيث أن الطيران ليس التجربة الأكثر راحة لكثير من الناس، لذا فإن منحهم وسيلة للهرب أثناء وجودهم في مقعد لعدة ساعات قد يكون له فوائد. بطبيعة الحال ، قلل الأشخاص الذين يرتدون سماعات الرأس VR من الوعي بمحيطهم المباشر ، مما قد يجعل الأمور محرجة بعض الشيء – أو حتى خطيرة في حالات الطوارئ.

الواقع الافتراضي كترفيه على متن الطائرة هو فكرة مثيرة للاهتمام، ولكنها فكرة تنطوي على مخاطر، حيث أن الطيران ليس التجربة الأكثر راحة لكثير من الناس، لذا فإن منحهم وسيلة للهرب أثناء الجلوس في مقعد لعدة ساعات يمكن أن يكون له فوائد.

بطبيعة الحال، فإن الأشخاص الذين يرتدون خوذات الواقع الافتراضي لديهم وعي أقل ببيئتهم المباشرة، مما قد يجعل الأمور صعبة بعض الشيء، وربما في حالة الطوارئ.