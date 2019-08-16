شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. كيف تصمم صورا متحركة من أى مقطع على يوتيوب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت الصور المتحركة GiF بشكل كبير على الإنترنت، وأصبحت متاحة على عدد كبير من تطبيقات التراسل الفورى مما جعلها طريقة جديدة للتواصل بين المستخدمين، ولكن فى بعض الأحيان نبحث عن صور متحركة معبرة عن موقف ما ولا نجد، ولكن هناك طريقة بسيطة يمكن من خلالها إنشاء الصورة التى تريدها من أى فيديو على يوتيوب، وفيما يلى نرصد لك الخطوات التى يجب اتباعها.

- قم بالدخول على موقع يوتيوب واختر الفيديو الذى تريده





- من شريط العنوان الـ url قم بكتابة كلمة gif قبل كلمة يوتيوب ستظهر لك صفحة جديد.





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- قم بتحديد المقطع الذى تريده ومدته وفى الجانب ستجد عدة ادوات مختلفة للكتابة أو وضع فلتر على الصورة المتحركة.





- بعد الانتهاء اضغط على download gif





- قد تحتاج إلى تسجيل دخول من خلال كتابة بريدك الإلكترونى ووضع باسورد خاص بك قبل التحميل على الجهاز