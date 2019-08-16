شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام تضيف أداة للمستخدمين للإبلاغ عن المعلومات الزائفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن موقع انستجرام لمشاركة الصور المملوك لشركة فيس بوك أنه أضاف خاصية تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن المنشورات التى يعتقدون أنها زائفة وذلك فى مسعى منه لمنع ظهور المعلومات المضللة وغيرها من الانتهاكات على منصته. ولا تحظر فيس بوك نشر معلومات زائفة فى أى من خدماتها للتواصل الاجتماعى لكنها تتخذ خطوات للحد من انتشارها وتحذر المستخدمين بشأنها. ولدى فيسبوك 54 شريكا لفحص الحقائق يعملون فى 24 لغة لكن البرنامج فى انستجرام سيتاح فى الولايات المتحدة فقط. Advertisements وقالت ستيفانى اوتواى المتحدثة باسم فيس بوك "هذه خطوة أولية حيث نعمل باتجاه نهج أكثر شمولا لمعالجة المعلومات المضللة".

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