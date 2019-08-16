شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يطورون روبوت كلب يستجيب للأوامر الصوتية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور باحثون بجامعة فلوريدا روبوت على شكل كلب، أطلقوا عليه اسم Astro، برأس ثلاثى الأبعاد المطبوع، مدعومًا بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، والذى يمكنه الاستجابة حاليًا للأوامر البسيطة مثل "الجلوس" و "الوقوف" و "الاستلقاء".

ومن خلال تدريبه على الآلاف من السيناريوهات المختلفة، فإن هذا الكلب الآلى قادر على تعلم حيل جديدة، كما يتوقع مطوروه أن يتمكن فى النهاية من التعرف على لغات مختلفة وإشارات اليد والأشخاص والكلاب الأخرى، وحتى مع فريق من الطائرات بدون طيار.



روبوت كلب

يهدف Astro إلى مساعدة قوات الأمن على استنشاق المواد المحظورة ويقوم المستجيبون الأوائل بالبحث عن مواقع الكوارث، لكنه قد يجد عملاً يعمل ككلب مرشد.

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على الرغم من أنه ليس الكلب الميكانيكى الوحيد قيد التطوير ، إلا أن أسترو هو الوحيد الذى يمتلك رأسًا على شكل ذو شكل واقعى يحتوى على دماغ كمبيوتر.



روبوت على شكل

بدلاً من البرمجة المسبقة ، سيتعلم Astro تمامًا مثل جرو حقيقى، حيث يتدرب دماغه على المحاكاة بفضل آلاف من التجارب المختلفة، حتى يتمكن من أداء العديد من المهام المفيدة التى تشبه الإنسان.