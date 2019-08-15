شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فتاة تزرع مفتاح سيارتها أسفل جلدها للتحكم بها بالإيماءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت فتاة تمتلك سيارة Tesla Model 3 خطوة مثيرة للجدل، إذ زرعت مفتاح سيارتها مباشرة فى ذراعها، كما أطلقت مهندسة البرمجيات التى لديها قناة على يوتيوب باسم Amie DD، على تلك الخطوة غير العادية اسم "الحد الأقصى من الراحة والكفاءة".

ووفقا لموقع "مترو" البريطانى، يمكنها الآن فتح وبدء تشغيل سيارة Tesla من خلال التلويح بذراعها، وفى مقطع فيديو تم نشره على قناتها على يوتيوب، تحدثت إلى المشاهدين عن عملية زرع شريحة RFID التى تستخدمها Tesla بدلاً من المفتاح العادى أسفل جلدها.ووفقًا للفيديو، تم زرع الرقاقة فى ساعدها الأيسر بواسطة أحد المحترفين فى متجر متخصص فى الثقب.

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يذكر أن زرع الشرائح تحت الجلد ليس شيئًا جديدًا - لكنه لا يزال بعيدًا عن كونه مقبولًا على نطاق واسع.