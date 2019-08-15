شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. مايكروسوفت تعترف بالتنصت على مستخدميها وبذلة لرائحة العرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا لم تتمكن من متابعة كافة الأخبار والأحداث التكنولوجية التى شغلت العالم اليوم، ولم تملك الوقت الكافى لمعرفة أبرز ما طرأ بعالم التكنولوجيا والفضاء، يمكن للحصاد التالى مساعدتك فى التعرف على كل جديد، إذ يجمع أهم الأخبار التكنولوجية التى تصدرت أبرز صحف العالم.

مايكروسوفت تعترف بالتنصت على مستخدميها عبر سكايب وكورتانا

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