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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. مايكروسوفت تعترف بالتنصت على مستخدميها وبذلة لرائحة العرق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا لم تتمكن من متابعة كافة الأخبار والأحداث التكنولوجية التى شغلت العالم اليوم، ولم تملك الوقت الكافى لمعرفة أبرز ما طرأ بعالم التكنولوجيا والفضاء، يمكن للحصاد التالى مساعدتك فى التعرف على كل جديد، إذ يجمع أهم الأخبار التكنولوجية التى تصدرت أبرز صحف العالم.
مايكروسوفت تعترف بالتنصت على مستخدميها عبر سكايب وكورتانا
دراسة: المراهقين يحصلون على الأخبار من "اليوتيوبرز" وليس من وكالات الأنباء
قس "روبوت" بمعبد يابانى لتغيير تصور الناس عن البوذية
انستجرام يختبر مزايا جديدة لخاصية Bommerang
دراسة حديثة: المشترى ابتلع كوكب منذ 4.5 مليار عام
تطوير نظام ذكى لاكتشاف المهاجرين غير الشرعيين خلال تهريبهم فى الشاحنات
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تقرير: أبل تطرح هواتف آيفون 2019 الشهر المقبل ولا يوجد تأجيل
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