تكنولوجيا: غداً موعد الإعلان الرسمي عن هاتف Motorola One Action

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت علامة موتورولا التجارية على خططها لعقد مؤتمر غداً 16 من أغسطس، حيث من المتوقع الإعلان الرسمي عن هاتف Motorola One Action.

شغل هاتف Motorola One Action العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية، وقد نشرت موتورولا في 13 من أغسطس مقطع فيديو على موقعها في البرازيل، يشير إلى موعد مؤتمر الشركة القادم خلال ثلاثة أيام.

ولقد جاء في مقطع الفيديو بعض التلميحات عن الإصدار المقرر الإعلان عنه، وذلك من خلال عبارة “Capture Action”، التي تؤكد على أن هاتف One Action هو الإصدار المرتقب الإعلان عنه غداً، وهو ما يؤكد أيضاً التسريبات التي جاءت من Roland Quandt خلال الفترة الماضية.

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من جانب أخر لم تكشف موتورولا عن مميزات One Action حتى الآن، إلا أن التسريبات تشير إلى تصميم من البلاستيك، مع كاميرة سيلفي مميزة بدقة 12 ميجا بيكسل، كما يأتي الهاتف بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل، ومستشعر 16 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر أخير بدقة 5 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

أيضأً من المتوقع أن يأتي المستشعر المميزة بزوايا عرض واسعة بزواية 117 درجة في مستشعر FOV، وهو المستشعر الذي سيعرف من موتورولا ب “Action Cam”.

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