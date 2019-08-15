تكنولوجيا: حافظة Mate 30 Pro تؤكد التصميم الدائري للكاميرة الخلفية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - جاءت أحدث التسريبات المصورة عبر Ice Universe اليوم لتؤكد على التصميم الدائري للكاميرة الخلفية في هاتف Mate 30 Pro، وذلك من خلال صور جديدة لحافظة الهاتف.

تستعد شركة هواوي لإطلاق الإصدارات الجديدة من سلسلة Mate 30 لاحقاً هذا العام، ومع إختلاق التسريبات التي كشف عنها حتى الآن حول تصميم الكاميرة الخلفية بين التصميم المربع أو الدائري، إلا أن تسريبات مصورة كشف عنها اليوم جاءت لتؤكد من جديد على التصميم الدائري.

ولقد جاءت التسريبات الجديدة عبر صفحة Ice Universe، حيث نشر صور لحافظة هاتف Mate 30 Pro، التي تأتي بقطع دائري يتوسط الحافظة، كما تأتي الحافظة بقطع جانبي بتصميم طويل، حيث من المتوقع أن يضم مستشعر مع مكبر صوتي.

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من جانب أخر تضم حافظة Mate 30 Pro قطع واحد في الجزء السفلي، وهو القطع الخاص بمنفذ USB C، بينما يأتي الجزء العلوي في الحافظة باثنان من الثقوب الصغيرة، لمستشعر IR بالأشعة تحت الحمراء مع ميكروفون لإلغاء الضوضاء، حيث تم إزالة مدخل 3.5مم هذا العام من هواتف Mate 30.

وفي الجزء الجانبي من تصميم الحافظة تظهر مواقع بارزة تعود لزر التشغيل وأيضاً زر الصوتيات، كما يظهر اثنان من المواقع البارزة الإضافية المتوقع أن يعود إحداها لزر مساعد إفتراضي، بينما تشير التوقعات إلى أن الزر الأخر سيعود لزر مخصص للكاميرة.

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