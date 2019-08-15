الهاتف Huawei Mate X سيصل في شهر نوفمبر المقبل، وخليفته سيصل في أوائل العام المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - خلال حدث صحفي في مدينة شنتشن الصينية، تحدثت شركة Huawei عن مستقبل الهاتف القابل للطي Huawei Mate X وكشفت لنا عن بعض التفاصيل الإضافية حول هذا الهاتف المُرتقب. أولا، تم تأجيل إطلاق الهاتف Huawei Mate X من سبتمبر إلى نوفمبر، وسيحصل الهاتف على تصميم معدل قليلاً.

لا تزال هناك بعض التحديات التي يتعين على شركة Huawei التغلب عليها، لذا فإن Huawei تتعامل معها ببطء لضمان الإطلاق السلس للهاتف Huawei Mate X في شهر نوفمبر. بعض التحسينات تشمل مفصل Falcon الذي تم تغييره وزر التشغيل النحيف.

بصرف النظر عن الهاتف Huawei Mate X، فقد كشفت لنا شركة Huawei أيضًا عن خططها لإطلاق خليفة هذا الهاتف في أوائل العام المقبل. هذا الهاتف الجديد القابل للطي سيحصل على المزيد من الشاشات عن طريق تبديل الغطاء الخلفي المعدني بغطاء زجاجي من أجل تحرير المزيد من المساحة القابلة للإستخدام. لذا على الرغم من أن معظم الأسواق ربما لن تحصل على الهاتف Huawei Mate X في الوقت المناسب لقضاء العطلة، فمن المفترض أن يشهد العام المقبل المنافسة التي تشتد الحاجة إليها بالفعل في سوق الهواتف الذكية القابلة للطي.