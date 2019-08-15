شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 مديرين تنفيذيين أصلهم هندى تحكموا فى صناعة التكنولوجيا العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لعبت الهند دوراً حيوياً على مستوى العالم فى توفير المواهب التقنية، حيث يقود الآن العديد من الهنود كبرى شركات التكنولوجيا بما فى ذلك اثنين فى أكبر شركات التكنولوجيا فى العالم "جوجل" و "مايكروسوفت"، وفى حين أن هناك العديد من قادة التكنولوجيا الآخرين من جميع أنحاء العالم من الهند، إليك نظرة على 6 من كبار المديرين التنفيذيين أصلهم هندى كما يلى:

- ساتيا ناديلا: شركة مايكروسوفت

حصل ساتيا ناديلا على درجة البكالوريوس من معهد مانيبال للتكنولوجيا، وماجستير من جامعة ويسكونسن - ميلووكى، وماجستير فى إدارة الأعمال من كلية بوث بجامعة شيكاغو للأعمال، وقد تم تعيين نديلا فى منصب الرئيس التنفيذى للشركة فى فبراير 2014.

-ساندر بيتشاى: جوجل

ولد ساندر بيتشاى فى تشيناى بولاية تاميل نادو وتخرج من IIT Kharagpur (B Tech)، ثم ذهب إلى ستانفورد للحصول على ماجستير والتحق بجامعة وارتون للحصول على ماجستير إدارة الأعمال، وقد تم تعيين بيتشاى كرئيس تنفيذى لشركة جوجل فى 10 أغسطس 2015.

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- راجييف سوري: نوكيا

راجيف سورى حاصل على درجة البكالوريوس فى التكنولوجيا من معهد مانيبال للتكنولوجيا، لكنه لا يحمل شهادة دراسات عليا، وقد انضم إلى نوكيا فى عام 1995 وشغل العديد من المناصب قبل تعيينه رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا فى أبريل 2014.

باراج أجراوال: مدير التكنولوجيا التنفيذى بشركة تويتر

تخرج باراج أجراوال من المعهد الهندى للتكنولوجيا فى بومباى، وعمل مع تويتر منذ عام 2011 وهو يشغل حاليًا منصب المدير الفنى.

- شانتانو نارايين:الرئيس التنفيذى لشركة أدوبي

ولد شانتانو نارايين فى حيدر أباد وانضم إلى أدوبى فى عام 1998 كنائب أول لرئيس قسم أبحاث المنتجات حول العالم وأصبح مدير العمليات فى عام 2005 ورئيسًا تنفيذيًا فى عام 2007.

- سانجاى مهروترا: الرئيس التنفيذى لشركة Micron Technology

سانجاى مهروترا خريج هندسة من BITS، بيلانى. وكان الرئيس التنفيذى لشركة Sandisk فى وقت سابق وهو الرئيس التنفيذى الحالى لتكنولوجيا ميكرون، تم تعيينه الرئيس التنفيذى لشركة ميكرون فى عام 2017.