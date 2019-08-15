شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يختبر مزايا جديدة لخاصية Bommerang والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد انستجرام لتحديث ميزة "بوميرانج" التى تتمتع بشعبية واسعة بين المستخدمين حول العالم، وسيضيف التطبيق المزيد من المزايا إلى الخاصية الشعبية.

وفقًا لباحثة التطبيق الشهيرة "جين مانشون وونج"، فإن خدمة مشاركة الصور المملوكة لشركة Facebook تستعد لعدد من التحديثات الجديدة حول وضع التصوير الشعبى "بوميرانج" Bommerang، ومن بين الخيارات الجديدة سيكون المستخدمين قادرين على إنتاج صورة "بوميرانج" بشكل مختلف ومميز، سواء عن طريق التصوير البطئ أو التحكم فى السرعة.

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وعثرت Wong على الميزات الجديدة غير المعلنة المخبأة داخل تطبيق Android الخاص بالشركة.

وبالإضافة إلى الفلاتر الجديدة، اكتشفت Wong أيضًا تخطيطات جديدة لميزة الـ Stories، والقدرة على مشاركة التعليقات، وأيقونات جديدة وإعدادات مختلفة للإخطارات ونسخة الويب. ولكن ليس من الواضح متى قد يصدر Instagram الميزات الجديدة للمستخدمين رسميا.