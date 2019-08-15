تكنولوجيا: ابل تصدر بيان رسمي لإنهاء الجدل القائم حول إستبدال البطارية في هواتف الأيفون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت شركة ابل بيان رسمي اليوم توضح فيه السبب الرئيسي لإطلاق برنامج إستبدال البطارية في هواتف الأيفون الذي يتطلب إستبدال البطارية لدى مزودي خدمة ابل بشكل خاص، لتنهي الجدل القائم بين الكثير من المستخدمين في الفترة الأخيرة.

أثير الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية حول برنامج إستبدال البطارية الذي أطلق من شركة ابل لمستخدمي هواتف الأيفون، حيث وجهت إتهامات للشركة بمحاولة إجبار المستخدمين على إستبدال البطارية وإجراء الإصلاحات في شركة ابل، لمنع المستخدمين من إجراء الإصلاحات اللازمة للهواتف عبر جهات خارجية.

إلا أن شركة ابل إستجابت اليوم بإصدار بيان رسمي توضح فيه سبب إطلاق برنامج إستبدال البطارية لهواتف الأيفون، والذي يأتي لدواعي أمنية وفقاً لتصريحات ابل.

ولقد رصد مؤخراً عبر بعض الخبراء في iFixit عدم دعم برمجيات iOS لإستبدال البطارية عبر جهات خارجية، حيث يتوقف الهاتف عن عرض معلومات عن حالة البطارية عقب إستبدال البطارية عبر جهات خارجية، وقد تم تفسير هذا الإجراء بمحاولة ابل لإجبار المستخدمين على تغيير البطارية عبر شركة ابل بشكل مباشر.

ويتجه الكثير من المستخدمين إلى إختيار تغيير إستبدال بطارية هواتف الأيفون عبر جهات خارجية غالباً نظراً لإرتفاع مستوى تسعير إستبدال البطارية في برنامج ابل.

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من جانب أخر كانت شركة ابل قد أطلقت برنامج إستبدال البطارية بعد رصد تباطؤ في هواتف الأيفون عند إضافت المميزات الجديدة للبطارية في نظام تشغيل iOS، إلا أن بعض الإصدارت تعرضت للتدهور بشكل كامل، لذا بدأت ابل برنامج إستبدال البطارية للإصدارات التي تعرضت لهذه المشكلة.

يذكر أن شركة ابل قد أكدت في بيانها الرسمي على iMore أن الوحدات الخاصة بسوق الولايات المتحدة من هواتف الأيفون هي الوحدات التي تطبق عليها سياسة ابل لإستبدال البطارية داخل الشركة نظراً لدواعي أمنية، كما أكدت ابل على أن سوق الولايات المتحدة يضم الآن 1800 من مزودي الخدمة لشركة ابل.

أيضاً أكدت الشركة على أن إستبدال البطارية في برنامج ابل يضمن للمستخدم الحماية من البطاريات التالفة، أو المستخدمة سابقاً أو البطاريات ذات الجودة الرديئة والتي تشكل خطر على المستخدمين.

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