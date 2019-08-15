الرسومات التخطيطية للهاتف Vivo NEX 3 تكشف لنا عن تصميم الهاتف الرائد المقبل لشركة Vivo

فاطمة أيت طالب - دبي - في أواخر الشهر الماضي، عرضت لنا شركة Oppo مفهومًا لهاتف ذكي مزود بشاشة منحنية الطرفين بحيث تبلغ درجة إنحناء كلا طرفي الشاشة نحو 88 درجة. بعد ذلك بعدة أيام، قام مدير المنتجات في شركة Vivo، السيد Li Xiang بنشر صورة تعرض لنا اللوحة الزجاجية الأمامية المنحنية الطرفين للهاتف الرائد المقبل للشركة والذي من المفترض أن يحمل إسم Vivo NEX 3، وهي الطبقة الزجاجية التي تمتاز بنفس درجة إنحناء شاشة الهاتف الذي إستعرضته لنا شركة Oppo في الشهر الماضي.

الآن، قام السيد Li Xiang بإتخاذ خطوة أخرى نحو الأمام وكشف لنا عن الرسومات التخطيطية للهاتف Vivo NEX 3، وهي الرسومات التي توضح لنا كيف سيبدو تصميم الهاتف. إحدى العناصر الرئيسية في الهاتف الرائد الجديد لشركة Vivo هي الشاشة التي تتطلع إلى إمتلاك إطار نحيف في جميع الحوانب الأربعة، وطرفين منحنيين على شكل إنحناء الشلال.

لن يضم الهاتف Vivo NEX 3 قطعًا في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة، وبالتالي فمن المحتمل أن نرى شركة Vivo تزود هذا الهاتف بكاميرا أمامية منبثقة، وأيضًا بسبب الجوانب المنحنية للغاية، لن تكون هناك أي أزرار جانبية. وبغض النظر عن الشاشة، فقد كشفت لنا الرسومات التخطيطية الجديدة كذلك أن الهاتف Vivo NEX 3 سيضم ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية في وحدة دائرية الشكل. ووفقا للسيد LI Xiang، فقد تم إستلهام تصميم هذه الكاميرا الخلفية الثلاثية من الهيكل الدائري لساعة اليد.

وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه من المتوقع أن يحتفظ الهاتف Vivo NEX 3 بمنفذ السماعات 3.5mm، ومن المتوقع أيضًا أن يضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.