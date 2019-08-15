الهاتف Huawei Mate 30 سيدعم الشحن اللاسلكي السريع بقوة 25W، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - مع سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series، أصبحت شركة سامسونج أخيرًا تملك هاتفًا رائدًا يمكنه شحن البطارية بأكثر من 15W، وهي سرعة الشحن التي علقت فيها الأجيال السابقة من هواتفها الذكية الرائدة منذ سنوات. الشحن السلكي بسرعة 25W في الهاتف Galaxy Note 10 يستحق الثناء، ولكن شركة Huawei تتطلع إلى مطابقة سرعة الشحن هذه، ولكن لاسلكيًا

ووفقًا لإشاعة جديدة وردتنا من الصين، فسوف يدعم الهاتفين Huawei Mate 30 و Huawei Mate 30 Pro الشحن اللاسلكي بقوة 25W. هذه هي تقنية الشحن اللاسلكي الأسرع على الإطلاق في الهواتف الذكية، فهي تزيد عن سرعة الشحن اللاسلكي البالغة 20W في الهاتف Xiaomi Mi9. ومن الواضح أن هذه مجرد إشاعة في الوقت الراهن، وبالتالي فمن الأفضل التعامل معها بأقل قدر من الحماسة حاليًا.

ولكن لا تتفاجأ أيضًا في حالة إذا تحقق ذلك بالفعل، لأن ذلك لن يكون مستحيلاً على شركة كبيرة مثل Huawei، والتي قامت بالفعل بإستخدام تقنية الشحن السلكي السريع بقوة 40W في هواتفها الذكية منذ إطلاق الهاتف Huawei Mate 20 Pro في العام الماضي. تمكنت شركة سامسونج الآن فقط من التغلب على ذلك مع الهاتف +Galaxy Note 10 الذي يدعم الشحن السلكي السريع بقوة 45W، على الرغم من أنك في الواقع ستضطر إلى شراء شاحن خاص بقيمة 50 دولار أمريكي إذا كنت ترغب في الإستفادة من سرعة الشحن هذه على عكس شركة Huawei التي قامت بتضمين الشاحن المناسب في علب Huawei Mate 20 Pro و Huawei P30 Pro.

وبالعودة إلى التقارير السابقة، فقد تردد أن الهاتف Huawei Mate 30 Pro سيصل مع المعالج HiSilicon Kirin 990، ومع شاشة AMOLED منحنية الطرفين بحجم 6.7 إنش وبدقة +QuadHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz. وسمعنا كذلك بأنه سيدعم الشحن السريع بقوة 55W، وسيضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، فضلا عن قطع عريض في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية الثلاثية الأبعاد وبقية المستشعرات الضرورية الأخرى. وإلى جانب كل ذلك، فقد سمعنا أيضًا في الأونة الأخيرة أن الهاتف Huawei Mate 30 Pro سيضم ثلاث كاميرات على الأقل في الواجهة الخلفية في وحدة دائرية الشكل تمتاز إثنتين منها بدقة 40 ميغابكسل لكل واحدة. عمومًا، كل ما قلناه الآن لا يزال يندرج ضمن خانة الشائعات، لذلك فمن الأفضل التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة.