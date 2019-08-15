هواتف iPhone المزدوجة الكاميرا متهمة بإنتهاك العديد من براءات الإختراع

فاطمة أيت طالب - دبي - رفعت شركة Corephotonics التي تتخذ من إسرائيل مقراً لها، دعوى قضائية ضد شركة أبل تزعم فيها أن هواتف iPhone الحالية المزودة بكاميرتين في الواجهة الخلفية تنتهك العديد من براءات الإختراع الخاصة بها.

رفعت الشركة الإسرائيلية العديد من الدعاوى القضائية على مر السنين وآخرها محاولة أخرى لتسوية الأمور. ووفقًا لشركة Corephotonics، دخلت الشركتان في مفاوضات منذ العام 2012. وعلى مدار الأعوام الماضية، ناقشت Corephotonics وحدات الكاميرا المزدوجة بالتفصيل مع فريق الهندسة التابع لشركة آبل.

وعلاوة على ذلك، حصلت شركة آبل على حق الوصول إلى العدسة المقربة ذات الخمسة عناصر في العام 2012، ولوحات الدوائر الإلكترونية الإختبارية والعدسات في العام 2014، وملفات محاكاة الصندوق الأسود لتصاميم العدسات إلى جانب برامج المحاكاة والنماذج الأولية للنظام. تزعم الدعوى أن هذا كان مهمًا لتطوير وحدات الكاميرا في هواتف iPhone اليوم.

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بعد ذلك، قامت شركة آبل في العام 2016 بإطلاق الهاتف iPhone 7 Plus دون إبرام صفقة مع Corephotonics مسبقًا. في الواقع، قام مسؤول رفيع المستوى في Corephotonics بالتواصل مع شركة آبل مرة أخرى لإستئناف مفاوضات الشراكة قبل شهر من الإطلاق ولكن دون نجاح.

بعد ذلك، رفعت شركة Corephotonics أول دعوى قضائية بشأن إنتهاك براءات الاختراع في شهر نوفمبر 2017 بعد فحص وحدة الكاميرا في iPhone 7 Plus و iPhone 8 Plus مدعية أن تقنية الزوم المستخدمة في تلك الهواتف تعتمد على براءات اختراع Corephotonics.

تم رفع دعوى قضائية ثانية في شهر أبريل من العام 2018 واستهدفت iPhone X بينما كانت دعوى اليوم تتمحور حول iPhone XS و iPhone XS Max والتي تدعي فيها Corephotonics أن شركة آبل تدرك جيدًا أنها تنتهك براءات الإختراع الخاصة بها.

من المثير للإهتمام أن نلاحظ أن شركة سامسونج قامت بالإستحواذ على شركة Corephotonics في صفقة بقيمة 150 مليون دولار، ولكن لم تصدر أي من الشركتين أي بيان رسمي حول عملية الاستحواذ.