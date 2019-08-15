DJI تُطلق Osmo Mobile 3، وهو عبارة عن حامل ذكي وقابل للطي من أجل الهواتف الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة DJI مؤخرًا عن أحدث ملحقاتها للهواتف الذكية والذي يحمل إسم DJI Osmo Mobile 3. يوفر هذا الحامل عدة ميزات عتادية وبرمجية مميزة للهواتف الذكية. أولاً وقبل كل شيء، الحامل DJI Osmo Mobile 3 مصمم ليكون قابلاً للطي مما يجعله يشغل مساحة صغيرة. وعلاوة على ذلك، فهو يوفر عدة أوضاع خاصة مثل Sport Mode و Story Mode و ActiveTrack 3.0 مع العلم بأنه يدعم أيضًا الإيماءات.

يمكن لـ ActiveTrack 3.0 تتبع العناصر المتحركة بسرعة، بينما يُطبق Story Mode قالبًا من إختيارك يحول الفيديو إلى مقطع فيديو صغير تم تحريره مع الموسيقى وكل شيء. وتجدر الإشارة إلى أن Hyperlapse Hype و Timelapse هي أيضًا من بين الميزات المدعومة جنبًا إلى جنب مع الوضع البانورامي الذي يلتقط المشاهد بزاوية 180 درجة والصور الذاتية ( السيلفي ) التي يمكن التحكم فيها عن طريق الإيماءات.

بالطبع، للاستفادة من كل هذه الميزات، تحتاج إلى إستخدام الحامل مع تطبيق DJI Osmo Mimo. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن تكلفة الحامل DJI Osmo Mobile 3 تبلغ 109 يورو مع العلم بأنه متوفر الآن للطلب على الموقع الرسمي لشركة DJI. أضف 20 دولارًا وسيكون بمقدورك الحصول عليه مع الحامل الثلاثي.